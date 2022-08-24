В Уфе, несмотря на обещание экс-мэра, начали строить многоэтажку на месте разрушенного «А-кафе»

Так выглядело здание некогда популярного клуба «А-кафе» незадолго до сноса. Фото: Рустем Ахунов

В Уфе на месте бывшего развлекательного комплекса «А-кафе» на красной линии проспекта Октября началось строительство многоэтажного жилого комплекса. Осенью прошлого года тогдашний мэр башкирской столицы Сергей Греков на встрече с городскими активистами заявлял, что никаких высоток на этом месте строить не будут. Эти слова озвучила после встречи блогер Полина Вишневская.

Эта история началась с того, что здание «А-кафе», расположенное рядом с Госцирком, сменило хозяев. Долгое время заведение было популярным у жителей Уфы: там проводились шумные вечеринки с участием знаменитостей, а попасть туда было довольно непросто. Некоторое время назад поток посетителей иссяк, и владельцы решили продать здание. Осенью 2021 года его снесли.

Еще весной этого года территория вокруг бывшего «А-кафе» была огорожена забором, а сквозь щели можно было разглядеть лишь пустую площадку да тяжелую технику. И вот сегодня стало известно, что на этом месте началось строительство многоэтажного жилого комплекса. Возводить дом на красной линии проспекта Октября будет уфимская строительная компания СУ-1.