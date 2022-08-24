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Происшествия24 августа 2022 10:59

Из озера в Башкирии очевидцы достали тело утонувшего мужчины

Инцидент произошел утром 24 августа
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
За первую половину дня 24 августа в водоемах Башкирии утонули два человека

За первую половину дня 24 августа в водоемах Башкирии утонули два человека

Из озера Ургун в селе Ургуново Учалинского района Башкирии очевидцы вытащили тело утонувшего мужчины. Погибшему было 58 лет. Инцидент произошел утром 24 августа. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Тело передано сотрудникам полиции. Место для купания не оборудовано, установлены запрещающие знаки, – передали в экстренном ведомстве.

Там же рассказали о еще одном летальном случае на водоеме 24 августа. Утром на «диком» пляже Павловского водохранилища утонул 35-летний мужчина. Его тело ищут водолазы МЧС.