Фонд развития промышленности Башкирии выдал 16 млрд рублей займов предприятиям

фото: vk.com // Радий Хабиров

Фонд развития промышленности Башкирии за пять лет своего существования выдал предприятиям займы на общую сумму в 16 млрд рублей, 14,8 млрд из которых было привлечено из федерального фонда. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, ФРП РБ поддержал сто проектов с инвестициями в 38 млрд рублей, что позволило создать 6 640 рабочих мест. Налоговые поступления от реализации этих проектов с 1 января 2018 по 1 июля 2022 года составили 20 млрд рублей.

– Во время пандемии Фонд поддерживал важнейшие наши предприятия – по пошиву масок и спецкостюмов, выпуску кислорода, дезинфицирующих средств. Это во многом помогло сохранить мощности и людей в те сложнейшие периоды, – отметил глава Башкирии.

Фонд развития промышленности Башкирии был учрежден 31 мая 2017 года. Организацию курирует Минпром республики. ФРП содействует государственной промышленной политике региона и поддерживает предприятия – как финансово, так и консультационно.