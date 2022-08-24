В Уфе госпитализировали 14-летнюю девочку, попавшую под колеса Hyundai Accent

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе водитель легковушки сбил 14-летнюю девочку. ДТП произошло 23 августа около 19:30. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

По данным дорожной полиции, на улице Рощинской 67-летний местный житель за рулем Hyundai Accent совершил наезд на школьницу, когда она переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Несовершеннолетняя в результате удара получила травмы головы и была госпитализирована.

Госавтоинспекция башкирской столицы проводит административное расследование по факту дорожного инцидента.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в Зианчуринском районе 15-летний подросток взял легковушку деда без его ведома и попал на ней в ДТП вместе с приятелем.