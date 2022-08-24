МегаФон назвал самые говорящие города Башкирии

Абоненты МегаФона в регионе проговаривают в VoLTE в два раза больше минут, чем в 3G. Самый высокий показатель трафика пришелся на март, а максимальный перевес в сторону современного поколения связи оказался в начале лета.

Технология VoLTE (Voice over LTE) позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. В республике сеть VoLTE была запущена около двух лет назад, и в 2022 году разговоры в LTE существенно обогнали трафик в сетях младших поколений. Вероятно, абоненты переходят на более современные смартфоны.

Наиболее активно в сети LTE традиционно общаются жители Уфы, а также Октябрьского, Мелеуза и Туймазов. Среди малых населенных пунктов лидерами являются поселки Раевский, Мраково и Кандры.

Всего в сети VoLTE на территории республики в 2022 году проговорили около 60 млн часов, что равно почти 7 тысячам лет беспрерывного общения. В месяц на сети МегаФона в регионе устанавливается около 1,3 млрд вызовов, примерно в равном соотношении входящих и исходящих.

«Чтобы нашим абонентам были доступны самые современные сервисы, мы системно развиваем инфраструктуру в регионе. В последние месяцы ускорили интернет в 14 районных центрах: Шаране, Ермекеево, Аскарово, Кармаскалах и других. Также прямо сейчас реализуем на территории Уфы масштабный проект по тюнингу сети — оптимизируем ее с учетом изменений в архитектуре и ландшафте столицы, а также планов по перспективной застройке», — комментирует Дамир Байгильдин, директор компании МегаФон в Башкирии.