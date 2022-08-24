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Происшествия24 августа 2022 7:14

На озере Кашкадан в Уфе впервые с начала лета спасли едва не утонувшего человека

Мужчина проигнорировал предупреждение дежурных на пляже и едва не ушел под воду
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На озере Кашкадан в Уфе 23 августа впервые с начала лета спасли человека

На озере Кашкадан в Уфе 23 августа впервые с начала лета спасли человека

Фото: Рустем АХУНОВ

На озере Кашкадан в Уфе 23 августа впервые с начала лета спасли человека. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Инцидент произошел днем. Отдыхающий мужчина проводил время на берегу водоема с компанией друзей – по словам очевидцев, они распивали алкоголь. Решив охладиться, уфимец вместе с двумя товарищами пошел купаться. Их шатающуюся походку заметили спасатели – они предупредили, чтобы те не заплывали слишком далеко. Замечание было проигнорировано.

– Более пристально обратила на себя внимание сотрудников компания тогда, когда один из них, 37-летний мужчина, купающийся за буйками, стал захлебываться водой, – передали в УГЗ. – Ему подали круг, но он не мог за него схватиться. Тогда спасатель бросился в воду и транспортировал мужчину до берега вплавь. В медицинской помощи уфимец не нуждался.

В ведомстве добавили, что с начала этого купального сезона на других водоемах Уфы был спасен 61 человек.

Напомним, официально на озере Кашкадан разрешили купаться лишь в конце июля.