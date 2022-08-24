В бывшей военной части в Башкирии при взрыве погиб 33-летний мужчина

На территории бывшей военной части в селе Урман Иглинского района Башкирии погиб 33-летний мужчина

На территории бывшей военной части в селе Урман Иглинского района Башкирии погиб 33-летний мужчина. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил «Башинформ».

Инцидент произошел вечером 23 августа. После взрывы сотрудники правоохранительных органов обнаружили в бывшей военной части три мужчины – им оказался житель Иглинского района. Предполагается, что он погиб, когда нелегально занимался сбором металлолома.

В причинах и обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

Напомним, в 2011 году в том же Урмане произошел сильный пожар на складе боеприпасов. При погрузке сдетонировал снаряд, за ним подорвались и остальные. Тогда пострадали 12 военнослужащих, местное население пришлось эвакуировать, выгорели три улицы, без жилья остались более 100 человек.

Новое ЧП в части случилось летом 2015 года. При утилизации пороха загорелись старые деревянные ящики от боеприпасов. Экстренные службы вновь проводили эвакуацию. Еще один инцидент был зафиксирован год спустя. После незаконного проникновения на территорию бывшей воинской части прогремел взрыв из-за сдетонировавшего снаряда. Это привело к смерти двоих жителей.