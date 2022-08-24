Прокуратура потребовала возобновить строительство детсада в Уфе на 260 мест

Проект детсада в Кузнецовском затоне // фото: vk.com / Администрация Главы Республики Башкортостан

Башкирская прокуратура потребовала «незамедлительно» возобновить строительство детского сада на 260 мест в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Контракт на строительство учреждения в октябре 2020 года заключили Управление капитального строительства республики и подрядчик «Башгражданстрой». Из-за изменения проектной документации срок выполнения работ был продлен до 30 сентября текущего года. Прокуратура осмотрела объект и высказала подозрение, что вовремя его возвести удастся.

– Не завершены внутренние отделочные работы, обустройство потолков, лестничных маршей, электроосвещения, сантехнические работы. На территории отсутствует асфальтобетонное покрытие, не оборудованы детские площадки, – передали в ведомстве. – На момент прокурорской проверки работы на объекте вовсе были приостановлены.

Прокуратура внесла в адрес заказчика и подрядчика детсада представление с требованием возобновить работы и установить надлежащий контроль за ними.

По данным администрации главы Башкирии, строительство детсада началось в конце 2020 года. Изначально подрядчик должен был сдать учреждение в 2021-м.