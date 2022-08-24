В Уфе вынесли приговор двум братьям, которые до смерти избили мужчину и бросили его в погреб

Один из осужденных со следователем // фото: СК РБ

Кировский районный суд Уфы вынес приговор двум братьям 24 и 32 лет, которые два дня избивали мужчину табуреткой и лопатой, а затем бросили его в погреб. От полученных травм потерпевший там скончался. Об этом 24 августа сообщили в региональном Следственном комитете.

Преступление произошло 14 октября 2020 года. Двое братьев приехали в гости к своей знакомой в дом по улице Чапаева. Там же был и 33-летний потерпевший. Между мужчинами возник конфликт из-за того, что подсудимым не понравилось, что последний находился вместе с ними.

Злоумышленники два дня избивали свою жертву руками, ногами, черенком от лопаты и табуреткой по различным частям тела и голове. Вечером 15 октября они бросили его в погреб. На следующее утро братья обнаружили мужчину мертвым. Они скрылись с места происшествия вместе с хозяйкой дома, которая впоследствии ушла от них и сообщила о случившемся своему отцу. Тот в свою очередь позвонил полицейским.

Подсудимые 10 дней скрывались в Уфе, после чего попытались выехать из Башкирии в Новосибирск на поезде. Сотрудники правоохранительных органов успели их задержать. Оба злоумышленника признались вину в преступлении. По уголовному делу о жестоком убийстве суд приговорил их к 18 и 18,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.