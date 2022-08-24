В Башкирии простились с двумя танкистами, погибшими в спецоперации на Украине

Азамат Давлеткулов и Таминдар Галиуллин // vk.com / Ильдар Нафиков

В Абзелиловском районе Башкирии простились с двумя танкистами Азаматом Давлеткуловым и Таминдаром Галиуллиным – они погибли в специальной военной операции на Украине. Об этом 24 августа сообщил глава муниципалитета Ильдар Нафиков.

Азамат Давлеткулов родился в селе Халилово. С детства активно занимался спортом. Побеждал в забегах на марафонские дистанции, имел золотой значок ГТО, входил в сборную района по баскетболу и волейболу, занимал призовые места на соревнованиях по национальной борьбе куреш. После защиты диплома проекта в Уфимском топливно-энергетическом колледже призвался в армию, где подписал контракт. В вооруженных силах был водителем танкового взвод.

Таминдар Галиуллин родом из села Аскарово. По словам главы района, он «с самого детства готовил себя к военной службе». Серьезно занимался спортом: играл в футбол, хоккей и волейбол. В составе сборных завоевал большое количество кубков и наград для своей школы и района. Его каждый год назначали ответственным за прохождение колонны школы на параде к 9 Мая. В 2016 году Галиуллин поступил в филиал «Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева» в Омске на специальность танкотехническое обеспечение войск. С июня 2021 года служил начальником группы обеспечения танкового батальона 21-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии. Таминдар погиб 17 августа. У него остались супруга Полина. Он женился на ней месяц назад во время своего отпуска.