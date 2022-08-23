В Уфе возле фонтана «Семь девушек» образовался потоп

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В Уфе возле знаменитого фонтана «Семь девушек», где любят проводить свободное время уфимцы и гости города, образовался настоящий потоп. Видео, где потоки воды выплескиваются из фонтана и образуют лужи на асфальте, выложили очевидцы в соцсетях. Впрочем, причина оказалась банальна – у фонтана замкнул клапан-дозатор, который отвечает за автоматическое включение и отключение подачи воды, из-за чего чаща фонтана переполнилась, и вода полилась на асфальт.

- Сразу же после обнаружения неисправности, подачу воды отрегулировали вручную. Сейчас фонтан работает в штатном режиме, - уточнили в беседе с ИА «Башинформ» специалисты Горзеленхоза Уфы.