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Происшествия23 августа 2022 16:31

В Башкирии 15-летний мопедист погиб, столкнувшись с Lada Niva

Его 11-летний пассажир сейчас находится в больнице
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

23 августа в Балтачевском районе Башкирии произошла авария, в которой погиб подросток. Как рассказали в Госавтоинспекции, около 8 вечера в селе Старобалтачево на улице Садовой столкнулись Lada Niva и мопед, которым управлял 15-летний мальчик. От полученных травм подросток скончался на месте до приезда медиков. Его 11-летний пассажир таже получил многочисленные ушибы и переломы и сейчас находится в больнице.

В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы. Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливают дорожные полицейские.