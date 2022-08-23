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Происшествия23 августа 2022 16:24

В Уфе следователи возбудили уголовное дело после смерти рабочего на стройке

ЧП произошло 16 августа в поселке Миловка
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: СК по РБ

Фото: СК по РБ

В Уфе следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», после того как на стройке разбился рабочий.

Напомним, ЧП произошло 16 августа в поселке Миловка. Там 61-летний рабочий возводил стены дома из кирпича, но из-за отсутствия нормальной страховки сорвался с высоты 3 этажа и рухнуд на землю. Мужчина получил серьезные травмы и скончался до приезда медиков.

Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и руководство строительной компании, назначили судмедэкспертизу, и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

- Сведения о несчастном случае на производстве направлены в региональное подразделение Государственной инспекции труда для проведения проверки. В ходе расследования действиям работников, ответственных за соблюдение правил безопасности, будет дана правовая оценка, - отметили в ведомстве.