Фото: пресс-служба Правительства РБ

Власти Башкирии обсудили перспективы сотрудничества с Ираном. 23 августа премьер-министр республики Андрей Назаров встретился с министром промышленности и торговли Ирана Сейедом Резой Фатеми Амином и обсудил важные вопросы, касающиеся развития деловых и дружеских отношений между Башкирией и Ираном.

- Только за 1 полугодие 2022 года внешнеторговый оборот между Башкирией и Ираном вырос на 53,5%, а импорт увеличился в 46 раз, - отметил Назаров.

Кроме того, во время рабочей встречи были обговорены возможности установления побратимских отношений между Уфой и столицей Центральной провинции городом Араком. Кроме того, Назаров предложил рассмотреть возможность назвать городами-побратимами Стерлитамак и столицу провинции Северный Хорасан городом Боджнурдом.

В свою очередь, представители иранской делегации выразили заинтересованность в организации совместного производства молочных продуктов, а также поставок пшеницы и муки в Иран.