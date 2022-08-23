В Уфе составителя поездов насмерть раздавило между вагонами

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от травматического шока Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Уфе Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, где погиб составитель поездов. Напомним, ЧП произошло 14 июля на железнодорожной станции в Черниковке. 58-летний составитель поездов выполнял маневренные работы – формировал составы из вагонов для их подачи на железнодорожные пути. Мужчина передавал машинисту локомотива указания, параллельно указывая свое местоположение. Однако в какой-то момент машинист дал задний ход вагоном, не убедившись, что путь свободен. В итоге составителя поездов зажало между составом и вагоном. Его на скорой доставили в больницу с ампутацией правого плеча и множественными переломами ребер и экстренно прооперировали, но мужчина получил сильнейший травматический шок и впоследствии скончался.

Гострудинспекция пришла к выводу, что причиной несчастного случая стали несогласованные действия маневровой бригады и недостатки в руководстве этой работой.

- В нарушение инструкций машинист локомотива привел состав в движение без уточнения информации, свободен ли путь. Составитель поездов зашел в пространство между вагонами во время движения состава, расцеплял вагоны вне положенной зоны. В свою очередь, маневровый диспетчер не довел до бригады порядок работы по формированию группы вагонов, - уточнили в Гострудинспекции.

Сейчас материалы расследования направлены в Уфимскую транспортную прокуратуру.