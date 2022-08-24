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Общество24 августа 2022 4:21

Бывшая жена Моргенштерна* Дилара пожаловалась уфимским фанатам на жару в Дубае

Девушка встретилась с поклонниками из своего родного города
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: соцсети

фото: соцсети

Бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина встретилась с поклонниками в родной Уфе. Блогер пообщалась с поклонниками и раздала автографы с одном из местных торговых центров. Об этом рассказала «Молодежная газета».

Дилара призналась, что «обожает Уфу» и ее центр. Самые теплые воспоминания у нее связаны с парком Якутова, где она гуляла с родителями. По словам девушки, она приезжает в башкирскую столицу раз в полгода. Сейчас Зинатуллина живет в Дубае и сетует, что там очень жарко – температура воздуха достигает 45 градусов.

Сейчас Дилара занимается бизнесом: у нее есть собственный салон красоты в Москве, также она работает через соцсети, которые стали для нее «и работой, и жизнью, и увлечением».

* включен Минюстом России в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента