Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2022 13:01

Нейрохирург из Уфы прилетел на вертолете в один из районов Башкирии для срочной операции

Пациенту требовалось немедленное вмешательство специалиста
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Минздрав РБ

фото: Минздрав РБ

В Башкирии 22 августа нейрохирурга из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе доставили на санавиации в Татышлинский район для срочной операции. Экстренное вмешательство специалиста потребовалось 36-летнему мужчине, который выпал из кабины КАМАЗа во время его остановки. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

В Татышлинской центральной районной больнице пострадавшему диагностировали перелом лобно-теменной кости с переходом на основание черепа, а также субдуральное кровоизлияние левой теменно-височной области. На помощь мужчине был вызван нейрохирург из Уфы Сергей Сахаров. Он в течение часа прилетел в район на вертолете санитарной авиации и вместе с главврачом местной больницы Ильгизом Шангареевым прооперировали пациента.

фото: Минздрав РБ

фото: Минздрав РБ

– В процессе операции, специалистами была проведена костно-пластическая трепанация черепа с удалением субдуральной гематомы. Её объём составлял более 40 миллилитров, – передали в Минздраве РБ. – Данная операция длилась более пяти часов.

По словам Шангареева, врачи Татышлинской ЦРБ продолжают бороться за жизнь пациента.