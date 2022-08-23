Нейрохирург из Уфы прилетел на вертолете в один из районов Башкирии для срочной операции

фото: Минздрав РБ

В Башкирии 22 августа нейрохирурга из республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе доставили на санавиации в Татышлинский район для срочной операции. Экстренное вмешательство специалиста потребовалось 36-летнему мужчине, который выпал из кабины КАМАЗа во время его остановки. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

В Татышлинской центральной районной больнице пострадавшему диагностировали перелом лобно-теменной кости с переходом на основание черепа, а также субдуральное кровоизлияние левой теменно-височной области. На помощь мужчине был вызван нейрохирург из Уфы Сергей Сахаров. Он в течение часа прилетел в район на вертолете санитарной авиации и вместе с главврачом местной больницы Ильгизом Шангареевым прооперировали пациента.

фото: Минздрав РБ

– В процессе операции, специалистами была проведена костно-пластическая трепанация черепа с удалением субдуральной гематомы. Её объём составлял более 40 миллилитров, – передали в Минздраве РБ. – Данная операция длилась более пяти часов.

По словам Шангареева, врачи Татышлинской ЦРБ продолжают бороться за жизнь пациента.