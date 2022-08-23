На железнодорожной станции в Башкирии загорелся поезд

фото: МЧС РБ

На железнодорожной станции «Косяковка» в Стерлиатмакском районе Башкирии днем 23 августа загорелся поезд. Об этом сообщило региональное МЧС.

Как пояснили в ведомстве, около 15:53 на одном из железнодорожных составов сработала система пожаротушения. Когда на место происшествия прибыли спасатели, в двигателе поезда было задымление.

Силы МЧС – 11 человек и три единицы техники – локализовали пожар в 16:21, а открытое горение ликвидировали к 16:30. Пострадавших нет. Задержки пассажирских и грузовых поездов допущено не было.