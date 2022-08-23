При пожаре в жилом доме в Башкирии погиб 47-летний мужчина

фото: МЧС РБ

При пожаре в деревне Муту-Елга Аскинского района Башкирии погиб 47-летний мужчина. Об этом 23 августа сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов о загоревшемся жилом доме поступил на пульт диспетчера служба спасения в 11:39. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС, а также добровольные пожарные команды.

– По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что пожар произошел в бревенчатом доме размером 6х7 м. Пожар локализован в 11:50, открытое горение ликвидировано в 12:16, – передали в экстренном ведомстве.

Тело погибшего мужчины спасатели нашли во время тушения. Сейчас в причинах и обстоятельствах пожара разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.