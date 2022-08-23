В Уфе выставят на продажу торговый центр «Июнь»

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«Сбербанк» намерен выставить на продажу торгово-развлекательный центр «Июнь» в Уфе. Торги могут состояться в сентябре. Об этом со ссылкой на представителя компании 23 августа сообщило РБК-Уфа. В издании уточнили, что «Сбербанк» планирует выставить еще четыре ТРЦ «Июнь»: в Москве, Санкт-Петербурге, Череповце и Красноярске.

Напомним, уфимский «Июнь» располагается на улице Комсомольской. Он открылся десять лет назад - в мае 2012 года. Сейчас площади там арендуют федеральные сети по продаже одежды и гаджетов, а также гипермаркет. Кроме того, в ТЦ размещены фитнес-клуб, фудкорт и паркинг. Площадь торгового центра составляет 41 тыс. квадратных метров.