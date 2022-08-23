В «красивую» дату 22 августа брак в Башкирии заключили 19 пар

В «красивую» дату – 22.08.22 – брак в Башкирии заключили 19 пар Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В «красивую» дату – 22.08.22 – брак в Башкирии заключили 19 пар. Об этом 23 августа сообщил региональный Госкомюст.

Наибольшее число браков было зарегистрировано в Уфимском (семь пар), Кармаскалинском (три), а также в Абзелиловский и Аскинский районах (по две) районах.

Как пояснили в ведомстве, столь незначительное число узаконенных отношений 22 августа связано с тем, что эта дата выпала на понедельник, когда у большинства ЗАГСов выходной. Расписаться можно было лишь в пятнадцати отделах. Для сравнения: в зеркальную дату 22 февраля брак в республике зарегистрировали почти 400 пар.