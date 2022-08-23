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Общество23 августа 2022 11:53

С сентября фермеры и предприниматели в Башкирии смогут заниматься племенным животноводством

Соответствующий закон местный парламент принял еще в начале лета
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В сентябре в Башкирии вступит в силу принятый 1 июня закон, позволяющий фермерам и предпринимателям заниматься животноводством

В сентябре в Башкирии вступит в силу принятый 1 июня закон, позволяющий фермерам и предпринимателям заниматься животноводством

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сентябре в Башкирии вступит в силу принятый 1 июня закон, позволяющий фермерам и предпринимателям заниматься животноводством. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба регионального парламента.

Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, раньше вести племенное животноводство могли только юридические лица. Новая норма дает возможность привлечь к этому виду деятельности новых участников – и снижает административные барьеры.

Закон также распространяет на фермеров и предпринимателей меры господдержки – как федеральной, так и региональной.