«Салавату Юлаеву» пока не ставят задачу завоевать Кубок Гагарина

фото: ХК "Салават Юлаев"

Перед хоккейным клубом «Салават Юлаев» пока не ставится задача завоевать Кубок Гагарина в новом сезоне. Об этом на пресс-конференции уфимской команды 23 августа сказал ее гендиректор Ринат Баширов.

– С уходом легионеров мы говорили о том, что строим новую команду. […] Мы думали сделать более переходящий состав: может, не на следующий год ставить максимальные задачи, а через два или три. Задачи по ходу межсезонья менялись. […] Но сегодня мы не можем сказать, что у нас есть задача завоевать Кубок Гагарина. Мы действительно формируем новую команду. Если в предыдущие сезоны было легче определять [задачи], потому что у нас был устоявшийся коллектив легионеров, костяк команды, и мы старались его улучшить, то пока я четко не могу ответить, от чего мы отталкиваемся, и какая у нас команда получилась. Более определенно мы поставим задачу по прошествии середины регулярного сезона. Конкретных задач мы не ставим и тренерскому штабу, – сказал менеджер.

Он добавил, что в межсезонье главной задачей было собрать «новую отличную команду» с быстрой и комбинационной игрой, которая нравилась бы болельщикам.

Наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в свою очередь отметил, что перед тренерским штабом пока стоит одна задача – играть в красивый зрелищный хоккей. По его словам, у новой команды есть соответствующий потенциал.