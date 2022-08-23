В Уфе наградили медиков, вернувшихся с Донбасса

фото: vk.com // Максим Забелин

Сегодня, 23 августа, в Уфе прошла церемония награждения медиков, которые оказывали помощь пациентам в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом в своих соцсетях сообщил руководитель администрации главы региона Максим Забелин.

– От имени главы республики и правительства вручили сегодня награды и благодарности. Кроме того, некоторых из 100 человек, кто уже побывал в Донбассе, представим к федеральным наградам, – написал чиновник. – Наши врачи по-прежнему помогают коллегам на территории братских республик. За время проведения спецоперации, они оказали помощь более 100 тысячам пациентам, в том числе и детям.

Для медиков был организован концерт с участием артистов Башкирии. Затем состоялось награждение врачей, среднего медперсонала и водителей. Благодарность президента России получила врач-травматолог-ортопед ожогового отделения клинической больницы № 1 в Стерлитамаке Ольга Попова. Почетными грамотами республики были награждены 23 специалиста, еще двое получили благодарность руководителя региона.