Заболеваемость мышиной лихорадкой в 2022 году в Башкирии выросла в 8,5 раза

В Башкирии за январь-июль 2022 года геморрагической лихорадкой с почечным синдромом переболели 720 человек – это в 8,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Башкирии за январь-июль 2022 года геморрагической лихорадкой с почечным синдромом переболели 720 человек (один случай инфицирования привел к летальному исходу) – это в 8,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом республика только входит в эпидемиологический сезон. Об этом на оперативном совещании в мэрии Уфы сообщил главврач республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов.

– Заболеваемость зарегистрирована на территории 42 районов из 54 и шести городов из 14. Резкий рост заболеваемости начался в июне. Превышение республиканского показателя в два и более раза отмечено на семи территориях: Благовещенском, Татышлинском, Янаульском, Краснокамском, Иглинском, Уфимском районах и Уфе, – рассказал специалист.

По словам Мухаметзянова, около 70% всех заболевших мышиной лихорадкой – это лица трудоспособного возраста от 20 до 50 лет. По контингентам инфицированных ГЛПС статистика распределилась следующим образом: 43% – рабочие, 14% – служащие, 6% – учащиеся и студенты, 2% – работники сельского хозяйства.