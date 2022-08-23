Мэрия Уфы предупредила жителей о пробках на дорогах в преддверии осени

Мэрия Уфы 23 августа предупредила местных жителей о пробках на дорогах в преддверии нового учебного года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Уфы 23 августа предупредила местных жителей о пробках на дорогах в преддверии нового учебного года. Горожанам советуют заранее подготовиться к напряженному автомобильному трафику.

В администрации пояснили, что рост числа машин в конце августа – начале сентября – «специфичное для всех городов-миллионников явление»: жители возвращаются с дач и отпусков, а иногородние студенты – с каникул. В то же время родители с детьми едут в торговые центры, чтобы закупиться школьными принадлежностями, формой и одеждой.

Ситуацию с пробками в городе также усугубляют дорожные работы, которые неизбежно влекут за собой перекрытия улиц. Сейчас в Уфе полностью перекрыто движение на двух участках: по улице Чернышевского между Пархоменко и Худайбердина, где расширяют дорогу, и Пугачева – там в июле началась реконструкция.

Мэрия попросила жителей отнестись с пониманием к затруднению движения и заблаговременно запланировать важные дела и поездки до 1 сентября.