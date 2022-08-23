Под Уфой полиция задержала мужчину, который выращивал коноплю у себя на даче

фото: МВД РБ

В Уфимском районе Башкирии полицейские задержали 35-летнего мужчину, который выращивал коноплю у себя на даче. Об этом 23 августа сообщило МВД республики.

Сотрудники правоохранительных органов вышли на нелегального агронома, когда тот пытался продать марихуану. Его задержали с поличным. В ходе разбирательства полиция выяснила, что мужчина организовал оранжерею для выращивания конопли в гараже своего сада. Он использовал качественные удобрения и мощные осветительные приборы. Сам участок охраняли четыре сторожевые собаки.

– В дальнейшем он планировал собрать хороший урожай, но так и не успел. Преступное садоводство на днях ликвидировали сотрудники полиции. Вес сушенной марихуаны составил 145 граммов. Как выяснилось, часть нелегального товара мужчина продавал знакомым из рук в руки, а оставшуюся употреблял сам, – рассказали в МВД.

Против мужчины возбудили уголовное дело по трем статьям: о сбыте, покушении на сбыт наркотиков и предоставления помещения для их потребления. Сейчас садовод находится под стражей и ждет суда.