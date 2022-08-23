Башкирия получит от Ростуризма три гранта на 335,8 млн рублей

Ростуризм выделит Башкирии три гранта на общую сумму в 335,8 млн рублей по итогам конкурсного отбора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростуризм выделит Башкирии три гранта на общую сумму в 335,8 млн рублей по итогам конкурсного отбора. О его итогах 23 августа сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова.

148,9 млн рублей республике выделят на создание и развитие пляжей и туристических маршрутов. 81,7 млн вложат в организацию кемпингов. Еще 104,8 млн пойдут на покупку туристического оборудования, создание электронных путеводителей, развитие туристической среды для инвалидов и организацию дополнительных зон отдыха.