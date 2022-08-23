За январь-июль 2022 года от укусов клещей в Башкирии пострадали более 9,4 тыс. человек

За семь месяцев текущего года от укусов клещей в Башкирии пострадали 9 428 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За семь месяцев текущего года от укусов клещей в Башкирии пострадали 9 428 человек. Этот показатель превышает среднемноголетние значения на 9,8%, сообщил региональный Роспотребнадзор.

– По состоянию на 22 августа 2022 года [клещи покусали] 9679 человек, в том числе 3313 детей, – передали в ведомстве.

На сегодняшний день в республике против клещей обработана территория общей площадью 4,1 тыс. га. В то же время привились от энцефалита более 30 тыс. человек – это 86% от плана (36 тыс.).