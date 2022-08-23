Районы Башкирии в 2022 году получили на отсыпку дорог 270 млн рублей

фото: vk.com // Радий Хабиров

Районам Башкирии в текущем году на отсыпку 1,8 тыс. километров дорог в населенные пункты выделили 270 млн рублей. Об этом в своих соцсетях 23 августа сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Уже приступили к работам в Нуримановском, Стерлитамакском, Илишевском, Дюртюлинском, Благовещенском, Бураевском и Стерлибашевском районах. Скоро начнут и остальные, – написал руководилель региона.

Он добавил, что отсыпка не отменяет намеченные планы по асфальтированию и капитальному ремонту дорог.