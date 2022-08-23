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Общество23 августа 2022 6:59

Районы Башкирии в 2022 году получили на отсыпку дорог 270 млн рублей

К соответствующим работам приступили семь районов республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Районам Башкирии в текущем году на отсыпку 1,8 тыс. километров дорог в населенные пункты выделили 270 млн рублей. Об этом в своих соцсетях 23 августа сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Уже приступили к работам в Нуримановском, Стерлитамакском, Илишевском, Дюртюлинском, Благовещенском, Бураевском и Стерлибашевском районах. Скоро начнут и остальные, – написал руководилель региона.

Он добавил, что отсыпка не отменяет намеченные планы по асфальтированию и капитальному ремонту дорог.