В Уфе спасатели приехали на помощь 5-летнему мальчику, который стоял в окне девятого этажа

фото: телеканал «Вся Уфа»

В Уфе спасатели приехали на помощь 5-летнему мальчику, который стоял в окне на девятом этаже жилой высотки. Инцидент произошел вечером 22 августа. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– Около 19:30 поступила информация о том, что по улице Просвещения, 3 в окне 9-го этажа очевидцы наблюдают ребёнка лет пяти. К месту направлены экстренные службы, по прибытии в оконных проёмах на указанном этаже никто не обнаружен, – передали в УГЗ.

В ведомстве жителей Уфы попросили не оставлять детей без присмотра в комнатах, где открыты окна, и не позволять им играть на подоконниках.