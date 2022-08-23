Пьяный водитель мотоцикла «Иж Планета» в Башкирии попал в ДТП

фото: ГИБДД РБ

В Баймакском районе Башкирии пьяный водитель мотоцикла попал в ДТП. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в четвертом часу дня 22 августа. На восьмом километре автодороги Бекешево-2-Иткулово 38-летний местный житель на «Иж Планета» не справился с управлением и вылетел с проезжей части.

Водитель получил травмы. В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что его транспорт не был зарегистрирован, а сам он не имел водительских прав и не пользовался мотошлемом. Кроме того, мужчина находился в состоянии опьянения – алкотестер показал 0,896 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.