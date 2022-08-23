В уфимские школы планируют вернуть медицинских инспекторов

В прошлом году на входах в уфимские школы работали медицинские инспекторы из числа студентов-медиков Фото: Мария ЛЕНЦ

На оперативном совещании в уфимской мэрии сегодня, 23 августа, вице-мэр Гуллярия Ялчикаева зачитала доклад о подготовке городских властей к началу нового учебного года. В завершении вице-мэр Сергей Кожевников, который проводил оперативку, задал вопрос: как чиновники планируют предотвратить вспышки коронавируса после 1 сентября? Он отметил, что «ковид-19 никуда не делся».

- Мы, также как и в прошлом году, введем работу медицинских инспекторов и также будет проведена работа с учащимися и родительские собрания, где будут доведены все меры [борьбы с коронавирусом] доведены до родителей, - заявила вице-мэр Гуллярия Ялчикаева.

Подробностей о том, кто будет выступать в качестве медицинских инспекторов в уфимских школах и чем конкретно они будут заниматься, в уфимской мэрии не сообщили.