В Уфе из больницы выписали всех пятерых подростков, отравившихся на вписке

В Уфе из больниц выписали всех пятерых подростков, которые отравились на вписке таблетками, смешанными с алкоголем

В Уфе из больницы выписали всех пятерых подростков, которые отравились на вписке таблетками, смешанными с алкоголем. Об этом на оперативном совещании в мэрии 23 августа сообщил начальник Управления гражданской защиты города Рафаэль Ахметов.

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 августа. Подростки 14-15 лет устроили вечеринку в одной из квартир дома по улице Гагарина, 31. Утром детей без сознания обнаружили родители.

– Всех детей госпитализировали: троих в состоянии тяжелой и средней степени тяжести, двоих в тяжелом состоянии с диагнозом отравления неизвестным веществом с присутствием спирта в организме. На сегодняшний день все дети выписаны, – передал Ахметов.

Напомним, проверки по факту происшествия ранее назначили Следственный комитет и прокуратура Башкирии.