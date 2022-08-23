В мэрии Уфы озвучили очередные кадровые перестановки

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 23 августа, на очередном оперативном совещании в уфимской мэрии озвучили очередные кадровые перестановки в руководстве города. Оперативку на этот раз проводил вице-мэр города Сергей Кожевников, так как Ратмир Мавлиев недавно ушел в отпуск.

- Начнем с кадровых назначений. Начальником управления культуры и искусства администрации города Уфы назначена Хасанова Айгуль Барыевна. До вступления на эту должность работала в министерстве культуры Башкортостана, начальником отдела этнокультурного развития и межрегионального сотрудничества, - заявил Сергей Кожевников.

Кроме нового вице-мэра по культуре, в администрации города поменялся и начальник управления по опеке и попечительству. Заместитель сити-менеджера Сергей Кожевников объявил о назначении на этот пост Сатаевой Ильнары, ранее занимавшей должность замначальника отдела культуры в уфимской мэрии.