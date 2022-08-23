Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 августа 2022 3:46

На трассе в Волгоградской области разбилась семья из Уфы

Также в ДТП попал автомобиль из Екатеринбурга
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Семья из Уфы попала в смертельное ДТП в Волгоградской области.

Известно, что серьезное ДТП с участием автомобилей Lada Largus, Ssang Yong и автобуса Setra произошло днем 22 августа на 468 километре трассы «Волгоград-Сызрань». По предварительной информации, через Волгоградскую область легковые автомобили ехали в противоположных направлениях по трассе, на которой обычно добираются до моря. Номера с регионом Башкирии были установлены на иномарке.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Местный Минздрав сообщает от шести пострадавших. В volgograg.kp.ru рассказали, что в аварии погибли три человека (водитель и две пассажирки Lada Largus).

Сейчас во всех обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.