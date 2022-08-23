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Происшествия23 августа 2022 4:17

В ходе спецоперации на Украине погиб 24-летний Таминдар Галиуллин

Молодой человек родился в Абзелиловском районе
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Молодой человек родился и вырос в селе Аскарово, затем уехал учиться и окончил Омское танковое инженерное училище.

Молодой человек родился и вырос в селе Аскарово, затем уехал учиться и окончил Омское танковое инженерное училище.

Трагическая новость пришла накануне в село Аскарово Абзелиловского района Башкирии – в ходе военной спецоперации на территории Украины погиб 24-летний уроженец села Таминдар Галиуллин.

Молодой человек родился и вырос в селе Аскарово, затем уехал учиться и окончил Омское танковое инженерное училище. Находился на Украине с начала операции.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким, его матери Диле Касимовне, брату Тимуру, бабушке Фание Мирзаяновне и всем близким, - написали в администрации района.

Отметим, что 21 августа в Башкирии похоронили офицера Михаила Шерстобитова, а 22 – Шамиля Юлдашева.