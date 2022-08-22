Житель Башкирии угнал с работы автокран, чтобы купить сигареты

После произошедшего мужчина скрылся с места ДТП.

Накануне в Белорецке на улице Кирова перевернулся автокран в реку Мата. Прибывшие на место полицейские водителя в нем не нашли, зато сняли отпечатки пальцев. По ним позже выяснилось, что транспорт принадлежит местной рекламно-производственной компании, и директор заявил о его угоне.

Угонщиком оказался 33-летний сотрудник этой же компании – сварщик. Из дома в состоянии алкогольного опьянения он был доставлен в отдел полиции. Он рассказал, что в ночь угона автокрана остался ночевать на территории предприятия в строительной будке. В 4 утра он обнаружил, что у него закончились сигареты и решил за ними съездить на автокране – ключи лежали прямо в кабине.

Но планы не сбылись, мужчина при подъеме в гору не справился с управлением грузовика и съехал задним ходом в реку, опрокинулся. После произошедшего мужчина скрылся с места ДТП. Ранее он был не раз судим, а теперь стал фигурантом дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».