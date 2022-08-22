Хабиров показал, где проводит свой отпуск

В свой четырехдневный отпуск он отправился в Узбекистан, а именно в Самарканд и Бухару.

Вечером 22 августа Радий Хабиров в своих соцсетях показал, где отдыхает. В свой четырехдневный отпуск он отправился в Узбекистан, а именно в Самарканд и Бухару.

- Оба города тесно связаны с Тамерланом и его потомками, династией Тимуридов. Главная моя цель здесь – напитаться идеями, которые лягут в основу формирования Евразийского музея кочевых цивилизаций. Вы знаете, что мы его планируем создать у нас в Чишминском районе. В Башкортостане тоже есть места, связанные с Тамерланом, и мы обязательно будем развивать это наследие, - написал глава республики.

На видео он показал, как гуляет у древнейшей мечети Магоки-Аттари в Бухаре и отметил, что это уникальный символ дружбы народов.

- Ее построили в XII веке на месте разрушенного храма зороастрийцев. Редчайший факт – в этой мечети проводили богослужения и мусульмане, и евреи, - уточнил Хабиров.

Подписчики пожелали ему хорошего отдыха.