Жительница Уфы пожаловалась на нашествие тараканов в больнице №22

фото: vk.com // Светлана Огребова

Жительница Уфы Светлана Огребова пожаловалась на нашествие тараканов в больнице №22. Горожанка оставила обращение на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях.

– Помогите 22-й больнице избавиться от тараканов, это невозможно. В отделение хирургии их полно, со стен падают на людей. Закажите им дезинфекцию. Люди после операций лежат с ними в обнимку. К врачам претензий нет, это не их обязанности, – написала девушка 20 августа.

Спустя два дня на жалобу ответил официальный представитель министерства здравоохранения Башкирии Тагир Гизтуллин. По его словам, 22 августа в больницу повторно вызвали дезинсекционную станцию. При этом предыдущая обработка отделений больницы проходила совсем недавно, с 16 по 18 число. Сотрудник ведомства заверил, что вопрос с тараканами в медучреждении «держится на контроле».

Ситуацию также прокомментировали и в пресс-службе Минздрава РБ. Вот что там сказали: «22 августа проведена внеочередная дезинсекционная обработка хирургического корпуса с применением других дезинсекционным препаратов, расставлены клеевые ловушки от тараканов в отсутствии пациентов. Согласно данным актов заселенность насекомыми составляет 0%. На 23 и 30 августа запланированы контрольные дезинсекционные мероприятия по сплошной повторной обработке клинических отделений хирургического корпуса».