В некоторых школах Башкирии до сих пор нет охраны

В некоторых школах Башкирии до сих пор не организована охрана Фото: Олег ЗОЛОТО

В некоторых школах Башкирии до сих пор не организована охрана. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 22 августа сказал министр образования республики Айбулат Хажин.

– Есть небольшой процент школ – это малокомплектные школы, – где количество обучающихся не превышает 15 человек. В этих образовательных организациях, к сожалению, охрана не организована, – сказал чиновник.

По данным Минобра республики, 71% школ сторожат частные охранные предприятии, еще 29% – штатные сотрудники либо представители аутсорсинговых организаций.