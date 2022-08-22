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Общество22 августа 2022 14:48

В некоторых школах Башкирии до сих пор нет охраны

В этих учреждениях обучаются не более 15 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В некоторых школах Башкирии до сих пор не организована охрана

В некоторых школах Башкирии до сих пор не организована охрана

Фото: Олег ЗОЛОТО

В некоторых школах Башкирии до сих пор не организована охрана. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 22 августа сказал министр образования республики Айбулат Хажин.

– Есть небольшой процент школ – это малокомплектные школы, – где количество обучающихся не превышает 15 человек. В этих образовательных организациях, к сожалению, охрана не организована, – сказал чиновник.

По данным Минобра республики, 71% школ сторожат частные охранные предприятии, еще 29% – штатные сотрудники либо представители аутсорсинговых организаций.