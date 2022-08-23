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Общество23 августа 2022 3:23

В августе в Башкирии выпало только 10% месячной нормы осадков

На этой неделе температура воздуха в Башкирии будет выше нормы на 4-6°
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии большую часть текущей рабочей недели будет жаркая погода: среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 4-6° выше нормы

В Башкирии большую часть текущей рабочей недели будет жаркая погода: среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 4-6° выше нормы

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии большую часть текущей рабочей недели будет жаркая погода: среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 4-6° выше нормы. Об этом 22 августа предупредили синоптики Башгидрометцентра.

– Преобладающая температура воздуха ночью +13, +18°, местами +6, +11°, днем +27, +32°. В столице республики днем около 30°, – передали специалисты.

Из-за антициклона осадков в регионе не ожидается. Последний раз существенные дожди в республике наблюдались лишь в начале августа – на данный момент выпало только 10% их месячной нормы.