В августе в Башкирии выпало только 10% месячной нормы осадков

В Башкирии большую часть текущей рабочей недели будет жаркая погода: среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 4-6° выше нормы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии большую часть текущей рабочей недели будет жаркая погода: среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 4-6° выше нормы. Об этом 22 августа предупредили синоптики Башгидрометцентра.

– Преобладающая температура воздуха ночью +13, +18°, местами +6, +11°, днем +27, +32°. В столице республики днем около 30°, – передали специалисты.

Из-за антициклона осадков в регионе не ожидается. Последний раз существенные дожди в республике наблюдались лишь в начале августа – на данный момент выпало только 10% их месячной нормы.