В Башкирии ищут пропавшего неделю назад 24-летнего Рамиля Хабибуллина

фото: vk.com // Рамиль Хабибуллин

В Башкирии без вести пропал 24-летний Рамиль Хабибуллин. 16 августа он ушел из своего дома в деревне Источник Шаранского района, но обратно так и не вернулся. Об этом 22 августа сообщила поисковая организация «БашРегионСпас», которая сейчас ищет молодого человека.

Приметы Хабибуллина: рост – 170 см, среднее телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.

Был одет в черную ветровку, футболку, серые клетчатые шорты и темно-синие кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении Рамиля Хабибуллина, просят обратиться по телефону 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или 112.