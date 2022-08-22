В детском лагере в Башкирии зафиксировали вспышку COVID-19

В детском лагере в Гафурийском районе Башкирии зарегистрировали вспышку коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В детском лагере в Гафурийском районе Башкирии зарегистрировали вспышку коронавируса. Об этом «КП-Уфа» 22 августа сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

– В лагере зафиксировано три инфекционных случая с подозрением на ковид. При тестировании коронавирус был подтвержден. Протестирован весь персонал и дети. В результате были выявлены еще положительные случаи – заболевание протекало бессимптомно. Инфицированные изолированы. Остальные отдыхающие находятся под наблюдением, – передали в надзорном ведомстве.

Точное число заразившихся в Роспотребнадзоре назвать затруднились. Лагерь закрыли на 7-дневный карантин. На время действия ограничения родители не смогут забрать своих детей.