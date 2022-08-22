В Уфе начали строить стоянку на 50 автобусов большой класса

фото: ufacity.info

В микрорайоне Инорс в Уфе начали благоустраивать площадку на 50 автобусов большой вместимости. Об этом 22 августа сообщила мэрия.

Площадку разместят по улице Фронтовых бригад, 12/2. Участок располагается рядом с конечной остановкой «Уфимский ДОК», вдали от жилого сектора.

– В этом году первым этапом проведены работы по очистке территории. Собственниками вывезено имущество, которое находилось на данной площадке, – передали в городской администрации. – Вторым этапом, который запланирован на 2022-23 годы, предусмотрено подведение водоснабжения и водоотведения для обустройства санитарных комнат, общепита и пункта техобслуживания автотранспорта

Стоянку заасфальтируют. На ней также установят забор, два шлагбаума и пункт охраны.

В мэрии добавили, что парковку было решено обустроить из-за недовольства местных жителей текущей стоянкой, которая примыкает к разворотному кольцу остановки «Уфимский ДОК» по улице Фронтовых бригад и находится близко к жилым домам. Проблема существовала и раньше, но стала еще актуальней на фоне закупки перевозчиками новых автобусов.