фото: vk.com // Радий Хабиров

Хлеборобы Башкирии собрали 2,1 млн тонн зерна. Об этом в своих соцсетях 22 августа сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Урожай в этом году хороший, в среднем – 30 центнеров с гектара. А непривычная августовская жара помогает нам, зерно заготавливаем сильное, качественное, – написал руководитель региона.

Пока в республике обмолотили 40% площадей, которые занимают зерновые и зернобобовые культуры. Параллельно аграрии сеют озимые: на данный момент готово 12% из запланированных 500 тыс. гектаров.