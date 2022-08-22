Премьер-министр Башкирии Назаров предложил чиновникам отдать свои машины школам

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров предложил чиновникам отдать свои машины школам вместо неисправных автобусов // фото: ГИБДД РБ

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров предложил чиновникам отдать свои машины школам заместо неисправных автобусов. Так он отреагировал на доклад начальника ГИБДД республики Владимира Севастьянова, который на оперативном совещании в местном правительстве 22 августа рассказал, что по итогам проверки в Уфе было выявлено 13 неисправных школьных автобусов из 62. В то же время в Мечетлинском районе в двух машинах для детей не работали рулевая и тормозная системы – против должностных лиц муниципалитета были возбуждены административные дела.

– Представляете, что такое неисправный транспорт для перевозки детей? – сказал премьер. – Тормозная система – это уже без пяти минут авария со всеми последствиями негативными и печальными. Мне кажется надо так: либо директор школы, либо руководитель муниципалитета свою машину отдает, если у детей неисправный автобус. Детей отправляем на автобусе неисправном, а сами на исправных автомобилях ездим. Это же несправедливо как минимум.