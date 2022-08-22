22 августа в больницу №18 в Уфе госпитализировали годовалого ребенка, который опрокинул на себя чашку с кипятком

Сегодня утром, 22 августа, в больницу №18 в Уфе госпитализировали годовалого ребенка, который опрокинул на себя чашку с кипятком. Об этом «КП-Уфа» сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии.

– [У ребенка] поверхностный ожог лица 1-2 степеней – 5%. Состояние стабильное. Обследуется. Лечение получает в полном объёме, – передали в ведомстве.

Напомним, похожий случай произошел в Уфе в начале июня – тогда 10-месячный младенец уронил на себя чайник с кипятком.