Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 августа 2022 9:27

В Уфе госпитализировали годовалого ребенка, который опрокинул на себя чашку с кипятком

Малышу диагностировали ожоги 1-2 степеней
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
22 августа в больницу №18 в Уфе госпитализировали годовалого ребенка, который опрокинул на себя чашку с кипятком

22 августа в больницу №18 в Уфе госпитализировали годовалого ребенка, который опрокинул на себя чашку с кипятком

Сегодня утром, 22 августа, в больницу №18 в Уфе госпитализировали годовалого ребенка, который опрокинул на себя чашку с кипятком. Об этом «КП-Уфа» сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии.

– [У ребенка] поверхностный ожог лица 1-2 степеней – 5%. Состояние стабильное. Обследуется. Лечение получает в полном объёме, – передали в ведомстве.

Напомним, похожий случай произошел в Уфе в начале июня – тогда 10-месячный младенец уронил на себя чайник с кипятком.