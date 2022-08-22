В 11 школах в Башкирии все еще не закончен капитальный ремонт

11 школ в Башкирии все еще не закончили капитальный ремонт по федеральной программе // фото: vk.com / Радий Хабиров

11 школ в Башкирии все еще не закончили капитальный ремонт по федеральной программе. «Особое опасение» вызывают шесть учреждений в Кушнаренковском, Мечетлинском, Краснокамском, Аургазинском и Белокатайском районах. Там нет достаточного количества строителей и положительной динамики по завершения работ. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 22 августа сообщил министр образования республики Айбулат Хажин. Он попросил премьер-министра региона Андрея Назарова повлиять на глав муниципалитетов.

– Торги проводились напрямую либо школами, либо администрациями муниципалитетов. Надо здесь ускоряться и начинать претензионные работы, потому что 25 числа у нас […] истекают сроки исполнения контрактов, – сказал Хажин.

Назаров в свою очередь поручил главам районов с проблемными объектами «в самые короткие сроки закончить» ремонт школ и определить, чем дети будут заниматься до их открытия.