В Башкирии из-за аномальной жары и риска пожаров ограничат посещение лесов

Фото: МЧС по РБ

На дворе уже скоро осень, а погода удивляет своей жарой. Впрочем, длительный зной очень опасен тем, что может стать причиной лесных пожаров. Именно поэтому из-за аномальной жары в Башкирии ввели режим противопожарной безопасности, и с 23 августа по 5 сентября ограничили пребывание людей в лесах и въезда туда на машинах. Такое решение было принято Минлесхозом и озвучено на оперативном совещании в правительстве республики.

Тем более, как отметили в Госкомитете Башкирии по ЧС, только на прошлой неделе в республике было зарегистрировано 4 лесных пожара, которые оперативно ликвидировали лесопожарные формирования.